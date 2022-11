Carolina Sandhofer erreichte 17. Platz bei WM in Utah

Werbung

Carolina Sandhofer ist bei ihrer ersten Weltmeisterschaft mit sehr hohen Erwartungen ins Rennen gegangen. Nach großartigen Erfolgen in den letzten 1,5 Jahren durfte sie sich in der Altersklasse 25-29 in Utah behaupten.

Die Auftaktdisziplin war mit 29 Minuten sehr gut, jedoch schwimmen die besten Athleten doch vier Minuten schneller. Die 90 km am Rad mit über 1.000 Höhenmetern waren sehr unrhythmisch zu fahren, wofür sie sehr gute 2 Stunden 42 Minuten brauchte. Auch der Lauf mit 1:37 Stunden war insofern sehr souverän, da auf 21,1 km rund 250 Höhenmeter zu bewältigen waren. Schlussendlich wurde es mit einer Zielzeit von 4:55 Stunden der 17. Rang von 207 ins Ziel gekommenen Athletinnen in ihrer Altersklasse. Insgesamt konnte sie die 44. Zeit aller in diesem Jahr gelaufenen 1.800 Altersklassen-Athletinnen erreichen. Alles in allem war es eine echte Überraschung, wie hoch die Dichte auch im Altersklassenbereich der Damen ist.