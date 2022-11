Jungprofi Niklas Keller mit Höhepunkt: Teilnahme an U23-WM

Werbung

Zu Beginn des Jahres startete Triathlet Niklas Keller in einen neuen Lebensabschnitt. Der Youngster nahm das Jahr als Vollzeit-Triathlonprofi in Angriff.

Nun folgte ein langersehnter Höhepunkt. Aufgrund seiner Leistungen in den letzten internationalen Rennen in Jordanien und der Türkei wurde er vom österreichischen Triathlonverband für die U23-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi nominiert.

Zurzeit absolviert der 20-jährige Amstettner ein dreiwöchiges Trainingscamp in Fuerteventura, um am 25. November gegen die besten siebzig U23-Athleten der Welt anzutreten. Über die „olympische Distanz“ von 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen wird er als einer der Jüngsten des Feldes versuchen, sich zu behaupten.

Neben einer großartigen Erfahrung, die jedes Großevent mit sich bringt, wird er auch wertvolle Weltranglistenpunkte sammeln. Aktuell befindet sich der Sohn des ehemaligen Ironmanprofis Bernhard Keller, der auch als sein Trainer fungiert, auf Rang 276 der Weltrangliste und hat damit sein Ziel 2022, unter die besten 400 der Welt zu gelangen, bei Weitem übertroffen. Wenn er auf Rang 250 und unter den besten acht Österreichern „überwintert“, stehen ihm in den folgenden Jahren alle Türen für weitere erfolgreiche internationale Großeinsätze offen.