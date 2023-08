Keller sicherte sich erstmals Staatstitel

Nach einer sehr durchwachsenen ersten Saisonhälfte konnte Niklas Keller endlich seine gute Form unter Beweis stellen. Nachdem er Mitte Mai einen sehr schweren Sturz in Ägypten erlitten hatte, war der Fokus ganz auf den Europacup in Wels Ende Juni gerichtet. Als er mit der Führungsgruppe in die zweite Wechselzone kam, kollidierte er mit einem Konkurrenten und kam wieder schwer zu Sturz, bei beiden Rennen zog er sich schwerste Abschürfungen zu. Die Triathlon Staatsmeisterschaft im Rahmen des Mostiman Triathlons musste er dann auf Grund einer Lebensmittelvergiftung absagen.Bei den Aquathlon Staatsmeisterschaften in Ferlach/K. stieg Keller mit der Führungsgruppe aus dem Wasser und positionierte sich nach der Wechselzone gleich an dritter Position. Mit der schnellsten Laufzeit des Tages (5km 15:56min) konnte er noch den Führenden abfangen und sich die Goldmedaille der österr. Staatsmeisterschaften umhängen lassen.Weiter geht es bis Ende August mit einem großen Trainingsblock im heimatlichen Mostviertel, bevor der Jungprofi im September und Oktober versucht, sich weitere Punkte in der Weltrangliste zu holen und den Kaderplatz abzusichern.