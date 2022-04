Niklas Keller holt Erste Zähler für Weltrangliste

Werbung

Die erste Formüberprüfung für Niklas Keller nach der langen Vorbereitung stieg in Yenisehir (Türkei). Der Amstettner tritt in der Elite erstmals als Profi an. Der Start verlief dabei aber nicht optimal. Beim ersten Wechsel vom Wasser auf das Fahrrad hatte Keller Probleme mit dem sperrigen Reißverschluss des Neoprenanzuges.

Träume auf einen Spitzenplatz waren damit zerplatzt, denn die wenigen Sekunden Rückstand reichten aus, um die 20 Kilometer am Rad alleine der Spitzengruppe nachzujagen. Den Anstrengungen zollte er am Ende Tribut.

Besser lief es für Keller dann in Namibia. Im Hafen von Swakopmund waren 750 Meter zu schwimmen. Unmittelbar hinter dem Hauptfeld übernahm Keller nach einem schnellen Wechsel die Führung im Verfolgerfeld. Er hielt den Abstand zur Führungsgruppe klein. Auf den abschließenden fünf Kilometern lief er noch auf den 13 Rang vor und holte sich erstmals wertvolle Weltranglistenpunkte.