Pölzgutter vom Tria Team NÖ West in den Top-Ten

Ganz Hamburg zeigte sich im Triathlon-Fieber. Fünf Athleten des Tria Team NÖ West qualifizierten sich im Vorfeld für das Saisonhighlight. Christoph Pölzgutter, Tobias Hochrieser, Hannes Bühringer, Bernd Schadauer sowie Siegfried Kern konkurrierten in Hamburg mit ihren Altersklassenkollegen.

Pölzgutter gelang mit einer Zeit von 1:01:40 Stunden der Sprung unter die Top-Zehn. Der Triathlet freute sich über den siebten Rang in der Altersklasse 20-24. Tobias Hochrieser glückte sein WM-Debüt mit einer Zeit von 01:09:25 und dem 33. Rang bei 48 Startern. Hannes Bühringer absolvierte in der AK 30-34 ebenfalls ein ambitioniertes Rennen und finishte in 01:07:24 als 26. unter 75 Mitstreitern. Bernd Schadauer gelang vor allem mit dem drittbesten Laufsplit in seiner AK 45-49 und auf dem Rad eine beachtliche Leistung und er überquerte die Ziellinie nach 01:10:09. Rang 32 von 97 Startern war die Ausbeute. Siegfried Kern finishte in derselben AK mit einer Zeit von 01:27:21. Die Tria Team Athleten blicken auf erfolgreiche Wettkämpfe zurück, die beweisen, dass sie auch international mitmischen können.

Von der Sportunion Waidhofen qualifizierten sich Stefanie Amesbichler und Silvia Haiderer für die Age-Group Sprintdistanz bei der Triathlon WM. Nach 0,75 km Schwimmen in der Alster, 20 km mit dem Rad entlang einiger Sehenswürdigkeiten der Stadt und dem abschließenden 5-km-Lauf am Alsterufer erreichten sie die Ziellinie vor dem Hamburger Rathaus. Stefanie Amesbichler erreichte den 39. Platz in der AK 55-59. Sie benötigte 1:24:46 Stunden. Silvia Haiderer finishte auf dem 35. Platz in der AK 40-44.

Dabei konkurrierte sie mit 69 Teilnehmerinnen und freute sich über eine Zeit von 1:20:08 Stunden. Auch die Waidhofner Triathletinnen zeigen sich zufrieden mit den erbrachten Leistungen.