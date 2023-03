Amstetten scheitert im Viertelfinale an Ried

Werbung

Henschke übernehmen sie. Zumindest beim Rückspiel des Viertelfinal-Playoffs zogen die Amstettner nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel alle Register. So übernahm der Sportdirektor wieder den Trainerposten vom Niederländer Harry Brokking, der erst vor wenigen Wochen Andrej Urnaut ablöste. Doch die Jagd nach einer Platzierung unter den besten vier Mannschaften Österreich ist nun abgeblasen. „Das ist natürlich eine bittere Pille für uns. Wir haben die ganze Woche alles versucht, um noch einmal den Turnaround in der Serie zu schaffen. Aber wir sind gescheitert“, erklärte VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach der Niederlage.

Zu viele Fehler waren entscheidend

Im ersten Satz entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Die Heimischen kämpften sich nach einem Rückstand retour. Doch gleich den ersten Satzball verwerteten die Gäste aus Ried. Beim Satzball selbst glaubten die Amstettner zunächst, den Punkt gemacht zu haben, doch der Schiedsrichter sah einen Fehler beim VCA. Sehr zum Ärger von Sportdirektor Michael Henschke und seinem Team.

Diesen Ärger münzten die Heimischen auf das Feld um und holten sich den zweiten Durchgang mit 25:21. Die Rieder schlugen aber zurück und sicherten sich den dritten Satz relativ klar mit 25:19. Mit dem Rücken zur Wand verlor der VCA auch den entscheidenden vierten Durchgang mit 23:25. „Im Endeffekt sind wir an uns gescheitert. Wir haben in beiden Playoffpartien einfach zu viele Fehler gemacht. In der Liga verlierst du Punkte, im Playoff aber die Serie“, analysiert Henschke. Nun geht es für Amstetten um die Plätze fünf bis acht. Zuerst kommt der UVC Graz.