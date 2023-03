Amstettner Volleyballer starten mit Niederlage ins Play-off

Werbung

Das hat sich Sportdirektor Michael Henschke mit Sicherheit anders vorgestellt. Seine Amstettner Mannschaft erwischte einen gebrauchten Tag in Ried. Sowohl im Service als auch in der Annahme schlichen sich zahlreiche Fehler ein und der VCA musste sich geschlagen geben.

Einzig im dritten Durchgang forderten die Mostviertler die Rieder, verloren aber dennoch mit 34:36. In der Best-of-three-Serie haben sich die Oberösterreicher die bessere Ausgangssituation verschafft. „Ried war uns in allen Belangen überlegen“, analysiert VCA-Sportdirektor Michael Henschke und fügt hinzu: „Ich kann das einfach nicht verstehen, wie man so auftreten kann.“ Den klaren Worten von Henschke sollen beim Rückspiel am 11. März nun auch Taten folgen.

Amstetten muss anderes Gesicht zeigen

Durch die glatte Auswärtsniederlage ist die Ausgangslage alles andere als einfach geworden. Der VCA Amstetten muss nun sein Heimspiel gewinnen, um am Ende noch in ein Entscheidungsspiel, das am Folgetag in der Johann-Pölz-Halle steigen würde, kommt. „Die Ausgangslage ist richtig schwer, aber abgerechnet wird zum Schluss“, gibt sich Henschke wieder kämpferisch.

Eines erwartet sich der VCA-Sportdirektor von seiner Mannschaft. „Ich bin mir sicher, dass wir in der nächsten Woche einen ganz anderen VCA in der Johann-Pölz-Halle sehen werden“, blickt Henschke wieder zuversichtlich in das nächste Spiel der Viertelfinalserie voraus.