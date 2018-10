„Wenn wir die Fehler der ersten Spiele in den Griff bekommen, dann wird es gegen Ried ein klarer Sieg werden“, verkündete Trainer Jan Schmidt vor der ersten Heimpartie des neuen Spieljahres. Dass es eine Niederlage werden könnte – übrigens die erste gegen Ried, seitdem die Oberösterreicher vor drei Saisonen in die AVL aufstiegen – damit hatte beim VCA wohl niemand gerechnet.

Nur im zweiten Satz stimmte die Leistung

„Wir hatten Ried zwar so erwartet und sie haben ihre Leistung abgerufen, jedoch waren wir weit von unserem Niveau entfernt. Das war enttäuschend heute“, fand VCA-Sportdirektor Micha Henschke klare Worte für die deutliche Niederlage seiner Mannschaft. Obwohl die Amstettner mit Cameron Branch den mit Abstand erfolgreichsten Angreifer der Partie in ihren Reihen hatten, standen sie mit Ausnahme des zweiten Satzes stets auf verlorenem Posten.

Vor allem bei der Spieleröffnung agierte der VCA viel zu fehleranfällig. „Das Service war definitiv unsere Schwachstelle heute. Daran müssen wir arbeiten und an der gemeinsamen Abstimmung“, analysierte Trainer Jan Schmidt. Der zweite Satz, in dem die Amstettner wie ausgewechselt agierten und nur 13 Punkte der Rieder zuließen, war hingegen ganz nach dem Geschmack des Deutschen. „Der hat gepasst, aber ansonsten war das nicht das, was wir uns erwartet haben“.

Obwohl die Amstettner diesen Durchgang dominierten, riss danach wieder völlig der Faden. Die Durchschlagskraft der Angreifer schien nachzulassen. „Wir haben einfach zu viele Eigenfehler gemacht. Uns fehlt in gewissen Situationen die Routine. Die Saison ist aber noch lange und wir haben heute wieder dazugelernt“, fasste Kapitän Nenad Nikolic die Partie zusammen. Die nächste Chance zum Lernen haben die Amstettner am Mittwoch gegen Weiz.