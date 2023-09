Erste Standortbestimmung für den VCA Amstetten

Der VCA Amstetten befindet sich mitten in der Vorbereitung für die neue Saison. Die neu formierte Mannschaft machte sich nun in die Slowakei auf und traf beim Belatti-Cup auf drei Mannschaften. Gegen den ungarischen Vertreter Penzügyör gelang ein 3:1-Auftakterfolg. Gegen Voeljbal Brno (Tschechien) und Gastgeber Rieker USJ Komarno (Slowakei) folgten eine 1:3 bzw. 0:3 Niederlage. „Das Turnier war eine gute Standortbestimmung. Wenn wir Sätze verloren haben, dann meistens knapp. Wir haben noch Abstimmungsprobleme, die wir in den nächsten Wochen in den Griff bekommen werden“, erklärte Sportdirektor Michael Henschke.