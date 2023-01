Erster Dreier nach Europa-Rückkehr für Amstetten

Werbung

Erstmals seit acht Jahren kämpft der VCA Amstetten wieder in der Mitteleuropäischen Volleyballliga MEVZA. Und nach der zweiten Turnierserie in der Slowakei, wo der VCA zweimal das Nachsehen hatte, luden die Mostviertler zwischen Weihnachten und Silvester in die Johann-Pölz-Halle zum MEVZA-Heimturnier.

Im ersten Spiel bekam es der VCA gleich mit Champions-League-Teilnehmer Laibach zu tun. Der slowenische Meister erwies sich als die unüberwindbare Hürde und setzte sich souverän mit 25:17, 25:15 und 25:15 durch. „Für uns ist wichtig, hier Erfahrungen zu sammeln. Das haben wir getan und solche Krachergegner zeigen dir einfach die aktuellen Grenzen auf“, erklärte VCA-Diagonalangreifer Michael Czerwinski. Laibach setzte dann am Mittwoch seine Siegesserie gegen OK Ribola Mladost Kastela aus Kroatien mit einem weiteren glatten 3:0-Sieg fort, ehe am Donnerstag das abschließende Duell zwischen dem VCA und den Kroaten anstand.

Perfekter Start in die Begegnung

Und da setzten die Amstettner ein Ausrufezeichen. Der VCA bestimmte den ersten Satz, gewann diesen klar mit 25:17. Im zweiten Durchgang kam der kroatische Topklub auf und nutzte einige Fehler des VCA, die Gastgeber konnten sich mit 26:24 aber doch noch durchsetzen. Und in Satz Nummer drei machten die Amstettner dann alles klar, sicherten sich mit einem fehlerfreien 25:18 den Sieg – ihre ersten drei Punkte in der Liga, nachdem sie nach acht Jahren wieder an der internationalen Serie teilnehmen.

„Mich freut der Sieg vor allem für die Mannschaft. Heuer waren wir schon ein paar Mal knapp dran, so große Teams zu schlagen, nun ist es uns gelungen. Ich hoffe, wir nehmen jetzt den Schwung mit in das neue Jahr, wo in der Liga wichtige Matches warten“, blickte VCA-Sportdirektor Michael Henschke voraus. Am 7. Jänner wartet die nächste Partie auf die Mostviertler, die in Klagenfurt auf die Wörther-See-Löwen treffen.