Die Befürchtungen haben sich im hohen Norden für den VCA Amstetten leider erfüllt. Der österreichische Cupsieger hatte gegen Savo Volley Kuopio aus Finnland nur wenig zu bestellen. „Savo hat sich als der befürchtet, starke Gegner präsentiert. Sie haben einen guten Kader und sind in der Liga noch ungeschlagen“, berichtete VCA-Sportdirektor Micha Henschke.

Bereits im ersten Satz waren die Heimischen klar am Drücker. Die Amstettner mussten stets einem Rückstand hinterherlaufen. „Aus solchen Spielen kannst du nur die positiven Aktionen mitnehmen“, fügte Henschke hinzu. Damit meinte der Sportdirektor den zweiten Satz. Die Truppe aus Niederösterreich hielt besser dagegen, doch am Ende stand dennoch ein 19:25 an der Anzeigentafel. Der dritte Durchgang war dann bereits nach 18 Minuten beendet. Die Finnen ließen Amstetten nicht mehr aufkommen und gewannen 25:8.

Hoffnungen liegen auf dem Rückspiel

Als bester heimischer Scorer ging Arthur Darmois mit neun Punkten hervor. Trotz der deutlichen Niederlage gab sich Sportdirektor Henschke für das Rückspiel noch nicht geschlagen.

„Der zweite Satz muss der Ansatz für das Rückspiel sein. Ich glaube an meine Jungs und wir werden versuchen, das Beste rauszuholen“, gab sich Henschke kämpferisch. Das Rückspiel im Sechzehntelfinale im CEV Challenge Cup gegen Savo Kuopio steigt in der heimischen Johann- Pölz-Halle am Dienstag um 19 Uhr. „In Finnland war die Halle 25 Meter hoch und zwei Fußballplätze groß. Vielleicht kommen sie mit unserer Schuhschachtel nicht zurecht“, scherzte Henschke.