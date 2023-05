Galimberti neuer Trainer beim VCA Amstetten

Ein neues Gesicht wird aber der im September beginnenden Saison der powerfusion Austrian Volley League Men auf der Bank des VCA Amstetten NÖ Platz nehmen mit Tomas Galimberti. Der 37-jährige Argentinier wird das Team aus dem Mostviertel übernehmen und ist der neue Headcoach des Ligafünften.

„Er ist ein international versierter Trainer, der auf mehreren Kontinenten schon Teams zu Erfolgen geführt hat. Er hat uns in den Gesprächen sehr überzeugt und ich bin mir sicher, dass er das Zeugs dazu hat, den VCA zu führen“, erklärte Michael Henschke, der Sportdirektor der Niederösterreicher zu seinem Neuzugang auf der Trainerbank

„Positiv gestimmt für neue Saison“

Galimberti war zuletzt in Zypern bei Enosis Neon Paralimni beschäftigt, betreute aber auch Teams wie Al Ain in den Emiraten oder River Plate in seiner Heimat. „Er ist noch jung, aber bringt natürlich auch viel Schwung dadurch mit. Ich bin mir sicher, dass er unser Team weiterentwickeln kann“, so Henschke, der auch seine Kaderplanung für die neue Saison eng mit seinem neuen Trainer abgestimmt hat.

„Wir stecken noch in den letzten Verhandlungen über die Neuzugänge, aber es sieht alles mal sehr gut aus. Ich bin sehr positiv gestimmt für die neue Saison und kann es eigentlich nicht erwarten, wenn es losgeht“, erzählte der Sportdirektor der Amstettner abschließend.