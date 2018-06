Im wahrsten Sinne des Wortes heiß her ging es am vergangenen Mittwoch bei der Silver European League in Amstetten. Die volle Pölz-Halle, die einem Hexenkessel und einer Sauna glich, wurde zum Schauplatz zweier 3:1-Erfolge der österreichischen Nationalteams.

„Die Halle war bummvoll, das hat uns geholfen“

Für den glanzvollen Auftakt sorgten die Damen. Sie hatten in den drei vorangegangenen Spielen erst einen Satz abgegeben und präsentierten sich auch im Mostviertel in Siegeslaune. Obwohl Topstar Srna Markovic geschont wurde, gab das mit einem Altersschnitt von 21,5 Jahren sehr junge rot-weiß-rote Team gegen die noch punktelosen Georgierinnen von Beginn an den Ton an und sicherte sich die ersten beiden Sätze.

Im dritten Durchgang schlichen sich dann zu viele Eigenfehler ein. Die Österreicherinnen wehrten zwar fünf Satzbälle ab, die sechste Chance nutzten die Gäste aber. Im vierten Satz sorgten die Österreicherinnen rund um die herausragende Spielerin Monika Chrtianska (27 Punkte) dann wieder für klare Verhältnisse. „Unser Ziel war das Final Four, aber dass es so realistisch ist, fangen wir erst jetzt an zu begreifen“, erklärte Katharina Holzer, die 18 Punkte zum 3:1-Sieg der Österreicherinnen beisteuerte.

Auch die Herren spielten in der Folge groß auf. Mit 19:12-Angriffspunkten agierten sie im ersten Satz wesentlich durchschlagskräftiger als Gegner Mazedonien. Die Angriffsleistung ließ jedoch im zweiten Durchgang nach und wurde mit dem Satzverlust bestraft.

Nach einem 3:7-Rückstand im dritten Satz kamen die Österreicher aber wieder auf Touren. Angetrieben vom begeisterten Publikum liefen die Italien-Legionäre Alexander Berger und Paul Buchegger zur Topform auf. Nach 110 Minuten war der 3:1-Sieg besiegelt. „Wir haben mit viel Energie und Emotionen gespielt. Die Halle war bummvoll, das hat uns geholfen“, freute sich Topscorer Paul Buchegger über die gute Stimmung in der Halle. Mit dem dritten Sieg wahrte man die Chance auf die Teilnahme am Final Four in Skopje.