VCA Amstetten: Hammerprogramm ohne Erfolgserlebnis

Nach den Corona-bedingten Absagen hatte der VCA Amstetten in der abgelaufenen Woche ein Horrorprogramm vor sich. Innerhalb von vier Tagen musste die Truppe von Trainer Andrej Urnaut gleich drei Mal antreten. Darunter ging es zwei Mal gegen den großen Favoriten Aich/Dob. Während es beim Hinspiel zu einem klaren 3:0 kam, holten die Amstettner beim Rückspiel zumindest einen Punkt. Dennoch wollte beim Fünf-Satz-Krimi kein voller Erfolg gelingen. Im NÖ-Derby gegen den aktuellen Tabellenführer Union Waldviertel folgte die nächste 0:3-Niederlage in der heimischen Johann-Pölz-Halle.

„Am Ende war es wie zuletzt gegen Aich/Dob. In der entscheidenden Phase konnten wir nicht dagegenhalten. Das müssen wir jetzt im Hinblick auf die Playoffs noch verbessern“, schildert VCA-Sportdirektor Michael Henschke.

Fast alle drei Sätze glichen sich. Bis zum Stand von 20:20 waren die beiden niederösterreichischen Topmannschaften, die sich im März auch im Cupfinale noch gegenüberstehen, in gleichen Schritten unterwegs. Dann konnten die Gäste aus Zwettl allerdings den Druck nochmals erhöhen, und setzten sich mit 25:22, 25:22 und 25:21 durch.

Neuzugang aufgrund vieler Ausfälle

„In Anbetracht der vielen Spiele, die wir jetzt in wenigen Tagen in den Beinen hatten, und der Verletzungen, die unseren Kader sehr ausgedünnt haben, bin ich zufrieden. Unser Neuzugang auf der Diagonalposition zählte in seinem erst dritten Match für den VCA wieder zu den absoluten Leistungsstützen“, erklärt Henschke und spricht Angreifer Milutin Pavicevic an. Der Montenegriner, erst seit einer Woche in Amstetten, war mit 18 Punkten der Topscorer der Partie.

„Wir haben jetzt gute Leistungen erbracht, aber diese müssen wir nun auch gegen die direkten Kontrahenten wie Ried und Graz abrufen. Dann ist der dritte Platz in der Zwischenrunde für uns noch drinnen und das wäre ein richtiger Prestigeerfolg vor den Playoffs“, resümiert Michael Henschke abschließend.