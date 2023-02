VCA Amstetten: Mit neuem Trainer Leader bezwungen

Werbung

Turbulent war die letzte Woche beim VCA Amstetten. Nachdem sich der Klub von Trainer Andrej Urnaut trennte, stand der Nachfolger schnell fest. Der Niederländer Harry Brokking übernahm bei den Mostviertlern.

Der erfahrene Coach soll die junge Mannschaft bis zum Saisonende betreuen. Brokking war selbst jahrelang Spieler und Trainer, führte die Niederlande zur Silbermedaille in der World League, wurde EM-Dritter, holte aber auch mehrere Meistertitel in Frankreich. Zuletzt war er drei Saisonen in der polnischen ersten Liga aktiv.

„Er hat einen großen Namen im Volleyball und ich bin natürlich sehr stolz und glücklich, dass er nun bei uns auf der Trainerbank Platz nimmt“, erklärte Sportdirektor Michael Henschke. Beim Sieg in Hartberg unter der Woche war zwar Henschke auf der Betreuerbank, doch der Niederländer verfolgte die Partie bereits im Zuschauerbereich. Am Samstag folgte eine kleine Überraschung. Denn zum Einstand für den Trainer schenkte ihm seine Truppe einen Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Hypo Tirol.

„Ich gratuliere meinem Team und dem neuen Trainer. Er hat die Mannschaft perfekt eingestellt“, freute sich VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach dem Heimerfolg und fügte hinzu: „Wir haben jetzt lange warten müssen, bis wir mit der Mannschaft unsere optimale Leistung rausholen konnten. Nun ist uns das jetzt zwei Spiele in Folge gelungen.“ Mit dem Fünf-Satz-Erfolg schoben sich die Mostviertler sogar auf den zweiten Rang nach vor.

Die Tiroler begannen stark, aber Amstetten sicherte sich den ersten Satz. Doch der Tabellenführer hatte im zweiten Durchgang die Antwort parat und glich aus. Danach entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bis zum Stand von 18:18 war es ausgeglichen, ehe die Heimischen die Oberhand bekamen und mit 25:21 auf 2:1 stellten. Doch die Tiroler kämpften sich zurück in die Partie und es gelang ihnen abermals der Satzausgleich.

Damit wartete ein entscheidender fünfter Satz auf die Zuschauer in der stimmungsvollen und gut gefüllten Johann-Pölz-Halle. Die Fans peitschten die Gastgeber nach über zwei Stunden zu einem 15:13. „Trotz der beiden Erfolge zuletzt müssen wir uns in Bescheidenheit üben. Es warten noch schwere Spiele“, sagte Henschke abschließend.