VCA Amstetten schaffte "Wunder von Sofia"

„Wir sind in der Rolle des Außenseiters.“ Mit diesen klaren Worten traten Sportdirektor Michael Henschke und der VCA vergangene Woche die Reise nach Sofia an. Aber: „Vielleicht können wir überraschen und unsere Reise geht noch eine Etappe weiter“, meinte Henschke mit Blick auf einen Einzug ins Achtelfinale des Europapokals. Und es sollte ein wahres Volleyballwunder in der bulgarischen Hauptstadt werden.

Zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen standen für die Amstettner im Rahmen des CEV Challenge-Cups in Sofia an, wo man wegen der Corona-Pandemie gleich Hin- und Rückspiel austrug.

Das Hinspiel am Dienstag vergangener Woche bestätigte dann alle Erwartungen an die Volleyball-Topadresse Lewski Sofia. „Sie sind ein großer Name im internationalen Volleyball und haben das klar unter Beweis gestellt. Wir wussten, dass sie ein richtig gutes Team sind“, blickt Henschke auf die erste Partie zurück, in der es für seinen VCA wenig zu jubeln gab. Denn die Bulgaren machten mit den Mostviertlern kurzen Prozess. 25:19 lautete der Endstand im ersten Satz, mit einem 25:18 legten die Gastgeber nach und ein 25:14 bedeutete ein jähes Ende am ersten Spieltag. Henschkes Fazit: „In jedem Element waren sie fast fehlerfrei und stärker als wir.“

Die deutliche 0:3-Niederlage ließ Amstetten aber nicht aufstecken – im Gegenteil. Der VCA hatte am Mittwoch nichts mehr zu verlieren, konnte die Atmosphäre förmlich einsaugen. „Wir werden sicherlich versuchen uns zu steigern, Sofia ist echt eine tolle Kulisse für ein Europacupmatch. Die Halle ist neu, die Stimmung bei den Fans erzeugt Gänsehaut. Aber wir sind bereit, sie zu ärgern morgen“, sagte Henschke. Und das tat der VCA – und wie!

Trainer Andreij Urnaut stellte seine Truppe perfekt ein, um ein anderes Gesicht zu zeigen. Die Amstettner legten vor, gewannen den ersten Satz 25:19. Sofia schlug aber zurück, holte sich Durchgang zwei ebenfalls mit 25:19. Und damit war klar: Für ein Amstettner Weiterkommen durften die Bulgaren keinen Satz mehr gewinnen – denn 3:0 wie 3:1 gelten beim Europapokal gleichermaßen als klare Erfolge, ein 3:2-Sieg wäre für den VCA nach dem 0:3 zu wenig gewesen.

Nach Kraftakt ab in den entscheidenden Golden Set

Und Amstetten wusste mit dem Druck umzugehen, wuchs über sich hinaus. Mit 25:23 rang der VCA die Gastgeber im dritten Satz nieder, und mit einem starken 25:18 im vierten Satz stellte der VCA auf 3:1!

Weil 3:0 und 3:1 gleichwertige Erfolge sind, hatte sich die Urnaut-Truppe damit den entscheidenden Golden Set erkämpft – dieser geht bis 15 und auf zwei Punkte Unterschied. Und es entwickelte sich ein Krimi, ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Sofia zuerst mit zwei Punkten in Front lag, sich aber auch der VCA absetzen konnte, so beim 13:11. Die Gastgeber kamen zurück, hatten auf 13:13 ausgeglichen, als die Amstettner den ersten Matchball hatten. Diesen wehrten die Bulgaren ab – 14:14! Neuerlich ging der VCA aber in Front. Und dieses Mal ließ er sich die Chance nicht nehmen: Amstetten gewinnt mit 16:14 und steht damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Achtelfinale des Europapokals. „Das war eine wahre Teamleistung heute. Man hat ab dem ersten Punkt gemerkt, wie sehr sie den Sieg wollen“, gratuliert Henschke seiner Mannschaft. „Sie haben wirklich alles in diesen Abend reingelegt und das macht mich stolz.“