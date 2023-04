VCA Amstetten sicherte sich Rang fünf

Werbung

Mit einem 3:0-Heimerfolg beendete der VCA Amstetten die Saison. Die Mostviertler bezwangen auch im Rückspiel im Kampf um den fünften Platz Union Raiffeisen Waldviertel deutlich und sicherten sich damit den fünften Rang in der Liga. „Ich freue mich für die Mannschaft, speziell nach der schweren Situation diese Woche“, erklärte VCA-Sportdirektor Michael Henschke, der mit seinem Team aufgrund mehrerer Krankheitsfälle nur einmal vor dem Match trainieren konnte. „Fast der gesamte Kader lag im Bett, von dem her haben wir das sehr gut gelöst“, so Henschke, der beim finalen Saisonspiel noch einmal auf der Trainerbank Platz nahm.

Mit Derbyerfolg in Sommerpause

„Insgesamt ist der fünfte Rang aber nur ein kleiner Trost für uns. Die Ansprüche waren höher, unser Ziel unter den besten vier Teams zu stehen, haben wir im Viertelfinale verpasst. Seitdem haben wir wieder einen Schritt gemacht und ich bin mir sicher, dass wir das Versäumte im nächsten Jahr nachholen können“, bilanzierte Henschke.

Vor allem der Heimsieg gegen den Derbykontrahenten und letztjährigen Meister war aber auch für den VCA-Sportdirektor ein süßer Saisonabschluss: „Waldviertel auch in der heimischen Halle ihre Grenzen aufzuzeigen ist natürlich ein tolles Gefühl auch für die Sommerpause.“