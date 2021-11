VCA Amstetten: Überraschung in der Ukraine

Bereits vor der Saison warnte Sommerneuzugang Florian Ringseis vor den Ukrainern: „Die werden uns die Bälle um die Ohren donnern.“ Doch am Ende gelang im Hinspiel eine Sensation. „Es war ein Auf- und Ab der Emotionen“, jubelte VCA-Kapitän Ringseis. Nach einer Pause von drei Jahren auf dem internationalen Parkett meldeten sich die Mostviertler eindrucksvoll zurück.

„Reisestrapazen ausbezahlt“

„Die Reisestrapazen haben sich echt ausbezahlt. Es war eine tolle Stimmung in der Halle und die Gastgeber haben alles auf uns gefeuert, was in ihnen steckte. Wir sind aber nie zurückgewichen“, berichtet Ringseis. Lediglich der zweite Satz ging mit einem 33:31 an die Heimischen. Auch VCA-Sportdirektor Michael Henschke jubelte über den Auswärtserfolg und der guten Ausgangslage für das Rückspiel: „Die Mannschaft hat das stark gelöst. Ich bin stolz auf die Jungs, denn sie haben da den ukrainischen Bären zu Fall gebracht.“

VSC LAW ACADEMY KHARKIV – VCA AMSTETTEN NÖ 1:3 (22:25, 33:31, 23:25, 20:25).