Nach der unerwarteten Niederlage gegen Ried wollten die Amstettner in der Steiermark die ersten Punkte einfahren. Doch die neuformierte VCA-Truppe blieb auch in dieser Begegnung ohne Punkte.

Gegen den Tabellenfünften des Vorjahres starteten die Mostviertler gut in die Partie und entschieden den ersten Durchgang nach einer halben Stunde für sich. Was dann folgte, war ähnlich unbefriedigend wie die Vorstellung gegen Ried. „Das ist sehr bedenklich, wenn man sich nach einem guten ersten Satz das Spiel so aus der Hand nehmen lässt“, ärgerte sich VCA-Sportdirektor Micha Henschke über den Spielverlauf. Ähnlich wie gegen Ried konnten die Amstettner auch diesmal nur kurzzeitig überzeugen.

Wie gegen Ried erneut nur ein guter Satz

„Weiz und Ried waren uns in fast allen Elementen überlegen. Das ist nicht nachvollziehbar für mich“, erklärte Henschke. So dominierten die Steirer etwa im Angriff deutlich mit 51:37 Punkten und servierten auch deutlich mehr Asse. Nach dem gewonnenen ersten Satz verloren die Amstettner immer mehr den Faden, während die Gastgeber besser in Fahrt kamen. „Einige Spieler bringen die Trainingsleistung nicht aufs Feld. Daran müssen wir jetzt individuell arbeiten“, sah Trainer Jan Schmidt Handlungsbedarf.

Bis zur nächsten AVL-Partie, in der die Amstettner am Nationalfeiertag auf Klagenfurt treffen, gilt es nun an den Schwächen zu arbeiten. „Wir haben jetzt zehn Tage Zeit, um die Jungs in den Griff zu bekommen“, war Henschke trotz der Niederlage optimistisch.