VCA Amstetten zeigte zwei Gesichter

Mit einem 3:0 Heimsieg gegen den aktuellen Meister UVC Holding Graz sammelte der VCA Amstetten NÖ wichtige Punkte im Kampf um den dritten Platz in der Oberen Zwischenrunde der Austrian Volley League Men. Die Niederösterreicher setzten sich mit 26:24, 25:20 und 25:20 souverän gegen die Steirer durch. „Die letzten Wochen waren alles andere als einfach für uns. Wir müssen nach der langen Pause den richtigen Spielrhythmus noch finden. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen, denn wir haben den aktuellen Meister in die Knie gezwungen“, erklärte VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach der Partie.

Nur wenige Tage später folgte aber die Ernüchterung. In Graz rief die Mannschaft nicht ihr Leistungspotenzial ab und musste sich 0:3 geschlagen geben. „Das was wir gezeigt haben, war richtig schlecht. Weder an Aggressivität noch an Kampfgeist konnten wir den Grazern etwas entgegensetzen“, ärgerte sich VCA-Sportdirektor Henschke über das Spiel seiner Mannschaft und fügte an: „Was mich vor allem schmerzt, ist nicht das Resultat, sondern die Art und Weise, wie mein Team aufgetreten ist.“