Amstetten gegen Waldviertel. Wenn ein Volleyball-Duell in den letzten Jahren besondere Brisanz versprach, dann dieses. Die Begegnung am Mittwoch (Spielbeginn: 19 Uhr) dürfte sich aller Voraussicht nach aber nicht in die Reihe der prestigeträchtigen NÖ-Derbys einfügen. Zu unterschiedlich war bisher in dieser Saison das Niveau der gezeigten Leistungen.

„Wir wollen versuchen, Waldviertel zu fordern. Wir wollen einen Kampf liefern, damit die Punkte in Amstetten bleiben, aber die Waldviertler sind eine Mannschaft, mit der wir uns derzeit nicht vergleichen können. Wir wissen, dass sie im Moment weit weg von uns sind“, sieht VCA-Sportdirektor Micha Henschke die Gäste klar in der Favoritenrolle.

Dass der VCA heuer mit einer gänzlich anderen Mannschaft und nur wenigen österreichischen Spielern einlaufen wird, könnte jedoch ein Vorteil für die Amstettner sein. „Die Spieler sind unbelastet“, weiß Henschke, dass den Legionären und Neo-Trainer Jan Schmidt die Bedeutung, die diese Partie all die Jahre über hatte, nicht ganz so bewusst ist.

Gute Nachrichten gibt es jedenfalls von Diagonalangreifer Cameron Branch. Der Kanadier, der die letzten drei Wochen mit intensiver Therapie seiner angeschlagenen Schulter verbrachte, ist wieder einsatzfähig und wird am Mittwoch gegen Waldviertel einlaufen.