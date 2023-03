VCA vor versöhnlichem Saisonabschluss

Werbung

Nach dem 3:1-Auswärtserfolg war der Grundstock für den VCA Amstetten NÖ gegen den UVC Graz gelegt. Im Heimspiel ließen die Mostviertler dann gegen den früheren Meister nichts mehr anbrennen.

Mit einem klaren 3:0-Erfolg zogen die Amstettner ins Spiel um Platz fünf ein. In diesem treffen sie auf Union Raiffeisen Waldviertel. „Das ist noch einmal ein richtig schöner Saisonabschluss für die Fans, wenn sich Amstetten und Zwettl gegenüberstehen“, freute sich VCA-Sportdirektor Michael Henschke, der auch im Rückspiel gegen Graz auf der Trainerbank saß und seine Jungs zu einem klaren Erfolg führte.

Noch eine offene Rechnung

„Lediglich im zweiten Satz war es eng, aber genau mit diesem haben wir ja schon den Einzug in das Spiel um den fünften Platz geschafft. Graz ist alles andere als ein angenehmer Gegner, von dem her war es ein wirklich gutes Match von uns, sie vor heimischer Kulisse mit 3:0 zu bezwingen“, freute sich Henschke über die Darbietung seiner Truppe. Zwei Spiele warten noch auf den VCA in dieser Saison, beide Male heißt der Gegner Waldviertel. „Wir haben gegen sie noch offene Rechnungen. Was gäbe es Schöneres, als diese jetzt zum Saisonende auszugleichen und die Liga als Fünfte abzuschließen“, blickte der VCA-Sportdirektor vor dem Jahresfinale seines Teams voraus.