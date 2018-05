In den letzten Jahren waren sie die spielbestimmenden Spieler des VCA und stets Topscorer der Amstettner. Nun gehen Thomas Tröthann und Kapitän Maximilian Landfahrer neue Wege. Beide wechseln zum aktuellen Meister Aich/Dob.

Dort streut man den beiden Außenangreifern bereits im Vorfeld Rosen. „Wir freuen uns sehr über diese Neuverpflichtungen. Tröthann und Landfahrer haben in den letzten Jahren in Amstetten tolle Leistungen geboten und wagen jetzt noch einen Schritt weiter in ihrer Entwicklung. Ich bin mir sicher, dass sie auch bei uns richtige Leistungsträger werden“, erklärt Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu.

In Amstetten lässt man die beiden Topspieler natürlich nur ungern ziehen, kann ihre Entscheidung aber nachvollziehen. „Natürlich sind wir traurig, dass sie weg sind, aber das muss man akzeptieren und respektieren. Sie waren mit dem VCA Dritter in der Liga und mehrmaliger Cupsieger, mehr ist für uns mit unserem Budget nicht drinnen. Dass sie den Schritt zum österreichischen Meister gehen, ist für mich daher ganz selbstverständlich“, betont VCA- Sportdirektor Micha Henschke. Überraschend kam der Abschied für ihn nicht. „Wir wurden vor gut einem halben Jahr informiert. Natürlich haben wir versucht, beide zu halten, aber da sind wir an unsere sportlichen und finanziellen Grenzen gestoßen.“