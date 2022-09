Ratay läuft in Hausmening von Erfolg zu Erfolg

Werbung

Alles war angerichtet. Bei fantastischem Laufwetter folgten 176 Nachwuchsathleten und 174 Athletinnen und Athleten der Einladung zum 16. Kinder- und Jugendlauf sowie dem 13. Zwei-Stege-Lauf nach Hausmening. Sowohl bei den Nachwuchsbewerben über die 300, 800, 1.400 und 2.000m als auch über die 6.000m beim Hauptlauf gab es großartige Duelle und strahlende Sieger.

Bei den Damen holte sich in 23:30 Minuten Jessica Gruber (LCA Umdasch) den Sieg vor der Lokalmatadorin Edith Brandl, die knapp dahinter in 23:47 Minuten finishte. Dritte wurde Jana Recinsky (Sportunion Waidhofen) in 25:47 Minuten. Bei den Herren sicherte sich mit 19:08 Minuten der Scheibbser Jan Ratay (LCA Umdasch) vor seinen Vereinskollegen Klaus Vogl (19:28 Minuten) den Gesamtsieg. Ratay prolongierte seine Erfolgsserie nach dem Sieg beim Marktlauf in Ybbsitz. Dritter wurde Werner Strohmayr vom LT Hackgut Etlinger. Bereits auf den Plätzen vier und fünf folgten mit Domenik Vizani und Michael Gröblinger die Läufer des Veranstalters LC Neufurth. „Nicht nur die Veranstaltung selbst war ein großes Lauffest für alle, auch die 70 Athleten des Heimvereins holten sich insgesamt 24 Podestplätze“, freute sich Obmann Walter Koimwieder.