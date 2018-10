In Wujiang nahe Shanghai ging am Wochenende der vorletzte Lead-Weltcup der Saison über die Bühne. „Ich bin gespannt, ob ich mich dieses Mal in China fitter fühle als in den letzten Jahren, weil wir uns zum ersten Mal akklimatisiert haben“, sah Weltmeisterin Jessica Pilz dem Wettkampf mit gemischten Gefühlen entgegen.

Aber die Haagerin kam diesmal wirklich besser zurecht. Als Erste der Qualifikation stieg sie ins Halbfinale auf. Dieses beendete sie hinter der Koreanerin Kim Jain und der Slowenin Janja Garnbret, die beide einen halben Zug weiter kletterten als Pilz, auf Platz drei. Beim Finale, bei dem es anfangs leicht nieselte, der Regen im Laufe der Entscheidung jedoch immer stärker wurde, zeigte Jessica Pilz dann eine sehr starke Vorstellung. Als ihr noch zehn Sekunden Kletterzeit blieben, war sie beim vorletzten Griff. Sie zog entschlossen durch und hängte das Top ein. Eine halbe Sekunde später lief die Zeit ab. Weil Kim Jain und Janja Garnbret beide bei der Schlüsselstelle abrutschten, sah alles danach aus, als hätte Jessica Pilz ihren zweiten Saisonsieg eingefahren und somit den Kampf um den Weltcup offen gehalten.

Slowenischer Verband legte Einspruch ein

Daraus wurde aber nichts. Der slowenische Verband legte einen Einspruch ein, dem stattgegeben wurde. Die Jury entschied, das Finale aufgrund des Regens und der nassen Griffe nicht zu werten. Somit zählte das Ergebnis des Halbfinales, was für Pilz Rang drei bedeutete. Daher fixierte Janja Garnbret eine Woche vor dem Saisonfinale den Gesamtweltcupsieg.