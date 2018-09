1.300 Teilnehmer bei der 3. Auflage des „Velo/Run presented by Autohaus Bierbaum & Raiffeisenbank Baden“ – so viele wie noch nie. Das stimmt das Veranstaltungsteam von Vision05 nicht nur zufrieden, sondern macht auch Lust auf mehr.

Romana Slavinec und Andreas Tiefenböck waren im Radmarathon nicht zu schlagen. | NOEN

„Wir freuen uns sehr, dass der Velo/Run in diesem Jahr so viel Zuspruch bekommen hat. Vor allem bei den Rennradfahrern gab es im Vergleich zu den letzten beiden Jahren einen enormen Zuwachs von fünfzig Prozent. Das motiviert uns, die Veranstaltung weiterzuentwickeln und auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen“, so Dominik Gschiegl von Vision05. Auch die sportlichen Leistungen konnten sich sehen lassen. Matthias Bauer wurde im Halbmarathon erstmals auf Platz zwei verdrängt, hier setzte sich Georg Schrank in 1:15:43 Stunden überlegen die Krone auf.

Während Veronika Limberger neuerlich im Halbmarathon gewann, durfte Georg Schrank erstmals das „Sieger-Weizen“ kosten. | Wastl

„Ich bin trotzdem zufrieden mit meiner Zeit, Platz eins war heute außer Reichweite“, resümierte der Berndorfer Bauer zufrieden. Schrank fühlte sich im Helenental sichtlich wohl: „Wenn man die Strecke nicht kennt, kann es ‚zach‘ werden, aber ich bin hier quasi aufgewachsen.“

Romana Slavinec und Andreas Tiefenböck waren im Radmarathon nicht zu schlagen. | NOEN

Bei den Damen triumphierte wieder einmal Veronika Limberger (1:32:02), ihres Zeichens Velo/Run-Botschafterin und Staatsmeisterin im Berglauf. Erster beim Badener Radmarathon (85,4 Kilometer) wurde Andreas Tiefenböck mit einer Zeit von 2:11:32. Velo/Run-Botschafter Christoph Soukup fuhr nur vier Sekunden danach als Zweiter durchs Ziel. Die schnellste Dame am Rad war Romana Slavinec vom Pfannberger Cycling Team mit einer Zeit von 2:20:53.