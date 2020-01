Wenn ganz Kärnten orange gefärbt ist, dann findet am Weissensee das Event Skate-Weissensee statt. Zu dem Eisschnelllauf-Marathon – es können 50,100 oder 200 Kilometer – gelaufen werden – kommen jedes Jahr tausende Niederländer.

Doch auch Niederösterreicher sind am Weissensee dabei, 2020 schickt erstmals auch die ASKÖ Traiskirchen Sportler ins Rennen. Das prominenteste Traiskirchner Vereinsmitglied ist Michael Strasser. Der Trautmannsdorfer machte etwa mit der Aktion „Ice to Ice“, bei der er am Rennrad von Pol zu Pol fuhr, auf sich aufmerksam. „Ich bin am Eis eigentlich ein totaler Newcomer. Dennoch finde ich diese Herausforderung am Eis 200 Kilometer zu laufen total spannend. Auch deshalb weil das für mich komplettes Neuland ist“, will Strasser beim Rennen am 24. November finishen.

Neben Strasser starten am Weissensee auch Angelika Huemer-Toff (200 Kilometer), Kerstin Quirchmayr, Anja Statt und Mario Kramer (alle 100 Kilometer). ASKÖ Traiskirchen-Obmann Günter Pretl wird als Betreuer vor Ort sein und fiebert dem Rennen entgegen: „Ich freue mich, daß wir gleich in unserer ersten Saison mit 5 Läuferinnen und Läufern bei dieser einzigartigen Veranstaltung am Weissensee mit dabei sein werden.“ Bürgermeister Andreas Babler war beim Abschlusstraining dabei und zeigte sich angetan: „Ich gratuliere der ASKÖ Skate Traiskirchen bereits jetzt, weil mir immer wieder berichtet wird, wie gut die Eisschnelllauftrainingszeit, die wir seit Herbst in Traiskirchen anbieten, angenommen werden.“