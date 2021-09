2021 brachte der Badener Sparkassen Stadtlauf presented by TUI trotz Corona die Stadt wieder in Bewegung. Aufgrund der coronabedingten Absage im letzten Jahr freute sich das Veranstalterteam der Badener Eventagentur HSG Events heuer umso mehr. HSG Events Geschäftsführer Dominik Gschiegl: „Da letztes Jahr ausgefallen ist, haben wir uns heuer wirklich sehr gefreut, den Lauf umzusetzen. Trotz weniger Sportlern und Sportlerinnen als 2019 konnten wir ein starkes Zeichen setzen, dass Bewegung auch in der Pandemie nicht zur kurz kommen darf!“.

Projektleiter Richard Rohr: „Ein großes Dankeschön geht an unsere Sponsoren die Sparkasse Baden, TUI, Sojarei, Engel & Völkers, Backhaus Annamühle, Autohaus Berger und El Gaucho, die den Badener Stadtlauf auch trotz Corona unterstütz haben! Dank gilt außerdem der Stadtgemeinde, der Bezirkshauptmannschaft und der Stadtpolizei Baden, ohne deren Hilfe die kurzfristige Organisation des Laufs nicht möglich gewesen wäre.“.

Das umfassende Rahmenprogramm

Um den Badener Sparkassen Stadtlauf zum unvergesslichen Gesamterlebnis für Groß und Klein zu machen, gab es viele tolle Highlights: Die Kleinsten konnten sich beim Kinderentertainmentprogramm by Kinderwelt.at, den Hüpfburgen und Kinderschminken austoben. Gratis Physiotherapie und Massagen gab es vom Physioteam rund und Denis Schneider. Mit DJ und Musik entlang der Strecke ließ die Motivation außerdem nicht lange auf sich warten!

Die Ergebnisse

Die Goldmedaille beim El Gaucho 5km Lauf holte sich bei den Herren Bernhard Baumgartner und bei den Damen Barbara Jurkic. Beim Sparkassenlauf 10km erzielten Kristoffer Linna und Rezai Olimpia die ersten Plätze. Nummer Eins beim Engel & Völkers Halbmarathon waren Matthias Bauer und Susanna Daniel.

Der 21. Badener Sparkassen Stadtlauf findet voraussichtlich am 19.6.2022 statt!