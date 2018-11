Rund 250 Segler lockt die „The Race - 1.000 Miles“ Segelregatta im Drei-Jahres-Rhythmus nach Kroatien. Ebenfalls auf dem Adriatischen Meer mit einer steirischen Crew rund um Skipper Wolfgang Schinerl unterwegs: Steuermann und Taktiker Christian Kargl.

Christian Kargl (oben) mit einigen Teamkollegen bei der Siegerehrung. | privat

Nach einem dritten Platz bei der ersten Wettfahrt von Biograd nach Lefkas erkämpfte das Team bei starker Bora (Fallwind zwischen Triest, der kroatischen und montenegrinischen Adriaküste Anm.) am Weg zurück nach Biograd einen Sieg. Letztlich gelang auf einer Salona 380 mit einer halben Stunde Vorsprung der Gesamtsieg. Die anschließende Sektdusche ließ die Strapazen der Regatta, bestehend aus Schlafentzug und der Verpflegung mit Expeditionsnahrung, rasch vergessen. Kargl resümierte nach dem harten Rennen erleichtert: „Vor allem die Flauten am Weg nach Süden machten das heurige ‚The Race‘ zu einer Nervenschlacht und selten zuvor hatte die Adria so viele Schlaglöcher am Weg retour.“