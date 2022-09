Aus der Versenkung zum Sieg im Zuchtpreis

Werbung

Bevor es am 11. September in das Badener Saisonfinale geht, gab es am Sonntag noch einen Großrenntag mit dem Johann Hochstaffl-Gedenkrennen für 3- und 4-Jährige, dem Sattelderby, dem Finale der Badener Amateurfahrermeisterschaft und einem gut besetzten Internationalen. Nachdem das Wetter zunächst etwas unsicher wirkte, stabilisierte es im Laufe des Nachmittags, wodurch auch ein großer Besucheransturm gewährleistet war.

No-Name gewinnt Zuchtpreis

Das Hochstaffl-Gedenkrennen erinnert an den erfolgreichsten und größten Traberzüchter Österreichs, dessen Züchtungen alle den Namen Venus tragen. Favorisiert wurden allerdings zunächst der St. Leger-Sieger Shining Star (Hubert Brandstätter) und die heuer noch ungeschlagene Stutenderby-Siegerin Orlandos Angel Z (Johann Lichtenwörther). Nach einem Fehlstart und einem Startabbruch (der Renntag war durch viele Fehlstarts gekennzeichnet) sicherte sich zunächst Champion Gerhard Mayr mit dem Dreijährigen Power Conway aufgrund der guten Startposition die Spitze.

Shining Star hatte die 50 Meter-Zulage bald wettgemacht, sprang aber ein und wurde disqualifiziert: Schon beim dritten Start kein zählbares Ergebnis. Orlandos Angel Z machte außen Boden gut, konnte aber den Führenden auch nicht verdrängen und sprang schließlich ebenfalls ein. Außen startete Sama Pride Venus mit Mathias Schambeck vor dem letzten Bogen einen vehementen Angriff und für den Sieg kamen nur noch der Führende und der in Österreich wenig bekannte, selten gestartete vierjährige Wallach Sama Pride Venus in Frage.

Letzterer erwies sich im Einlauf als stärker und so konnte Mathias Schambeck schon vor dem Ziel jubeln. Nach einem eher unauffälligen Rennen wurde Flair Venus (Mario Zanderigo) Dritte. Es hat also wieder einmal ein „Venus-Pferd“ passenderweise das Hochstaffl-Gedenkrennen gewonnen, der Besitzer ist in Kirchberg in Tirol beheimatet und lässt bei Herbert Strobl in Bayern trainieren.

Auf Avatar zum Sieg geritten

Ganz am Schluss der zwölf Rennen umfassenden Tageskarte wurden die Traber geritten und nicht gefahren: Favorit war der, allerdings höchstpönalisierte; Derby-Sieger des Vorjahrs Heck M Eck mit der deutschen „Trabreitqueen“ Ronja Walter. Bei dem Bänderstartrennen über 2.100 Meter (in drei Bändern) strebte zunächst Eagle Greenwood mit Alexandra Santner im Sattel an die Spitze, verfolgt von Windhund mit Marisa Bock. Lange war nicht allzu viel Bewegung im Rennen, erst gegen Ende der letzten Gegenseite machte Martin Hinterholzer mit Avatar Vet mächtig Druck und setzte sich an die Spitze, Ronja Walter versuchte mit Heck M Eck alles, um noch heranzukommen, aber es gelang letztlich nicht. So gewann Martin Hinterholzer als einziger Mann zum zweiten Mal das Sattelderby, Windhund erreichte den dritten Platz.

My Kronos Venus als Amateurchamp

Im Finale der Badener Amateurmeisteschaften konzentrierte sich alles auf die beiden Vorlaufsieger My Kronos Venus (Josef Gruber junior) und Hulk Venus (Peter Ruiner). Es waren auch die beiden, die sich das Rennen unter einander ausmachten: My Kronos Venus zog gleich in Führung, aber auch der pönalisierte Hulk Venus hatte bald eine gute Position erreicht. Nach einer Runde versuchte sein Fahrer Peter Ruiner einen Angriff und legte sich in der Folge außen in der Verfolgerposition auf die Lauer. Eine Runde später startete er nochmals einen Angriff, aber My Kronos Venus ließ sich nicht von der Spitze verdrängen. Mit viel Speed kam im Einlauf noch Suzi KP mit der Lokalmatadorin Nadja Reisenbauer auf.

Sieg für Routinier Lord Brodde

Auch ein gut besetztes Internationales über 2.100 Meter hatte die interessante Tageskarte aufzuweisen. Christoph Fischer und Lord Brodde setzten sich im Kampf um die Führung durch. In der letzten halben Runde kamen der speedige Samir (Dominik Duda), Rolando Venus (Carsten Milek) und I Love You Darling (Mathias Schambeck) auf, konnten aber dem im Besitz von Karl Kneusel stehenden 11-Jährigen nicht verdrängen.

Hubert Brandstätter konnte sich mit dem einzigen Fahrerdouble über den Ausfall von Shining Star trösten, Carmen Haller gewann zum zweiten Mal mit Voldemort Venus das Rennen der ehemaligen Trainer, Berufsfahrer und Lehrlinge. Am letzten Renntag (11. September) stehen mit dem Championat der Fünf-und Sechsjährigen und dem Zukunftspreis der Zweijährigen noch zwei Highlights am Programm, außerdem gibt es am „Glückrenntag“ einen neuen KIA Rio, den Jährlingshengst Friedrich Venus und zahlreiche andere wertvolle Preise zu gewinnen.

Ergebnisse

1.Rennen: Monas Number One mit Walter Weinwurm in 1.19,3 vor Unforgettable und Dallas Venus

2.Rennen: Vitesse Kronos RZ mit Hermann Gruber in 1.19,3 vor Mc Donald Venus und Floor Charisma

3. Rennen: Angel Face mit Hubert Brandstätter in 1.17,1 vor ACDC und Proud Fighter

4. Rennen: Voldemort Venus mit Carmen Haller in 1.18,3 vor Royal Crown Venus und Margaux

5. Rennen: Ardo Goal mit Erich Kubes in 1.18,3 vor Action Photo Star und Dandy Venus

6. Rennen: Sama Pride Venus mit Mathias Schambeck in 1.15,8 vor Power Conway und Flair Venus

7. Rennen: Aufunddavon mit Johann Preining jun. in 1.18,4 vor Varadero Venus und Major Viking

8. Rennen: Vasco Venus mit Johann Öhlinger in 1.18,3 vor Shun Eck und Isaac Mo

9. Rennen: My Kronos Venus mit Josef Gruber jun. in 1.19,8 vor Hulk Venus und Suzi KP

10.Rennen: Funny Rose Venus mit Hubert Brandstätter in 1.5,4 vor Be Happy(H) und Blue Solitaire

11.Rennen: Lord Brodde(S) mit Christoph Fischer in 1.16,9 vor Samir und Rolando Venus

12.Rennen: Avatar Vet mit Martin Hinterholzer in 1.17,5 vor Heck M Eck und Windhund