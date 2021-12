Bad Vöslau ärgert den Meister

Gleich zu Beginn übernahmen die Gäste das Kommando (0:3), doch die Jags leisteten Widerstand und zeigten, dass sie es dem haushohen Favoriten nicht so leicht machen wollten. Angeführt von einem starken Philip Schuster gingen die Thermalstädter nach 18 Minuten bei 8:7 erstmals in Führung. Die Hausherrn blieben dran und stellten danach durch den starken Kreis Sandro Jankovic sogar auf 10:8. Vorne wurde von den Vöslauern weiter abwechslungsreich gespielt, vor allem die Deckung der Harder oftmals hinter laufen. Kurz führten die Bad Vöslauer sogar mit +4. Zugleich taten sich die Gäste aus dem Ländle schwer die aggressive Deckung der Hausherrn zu durchbrechen. So stand es zur Halbzeit 15:13 für die Jags.

Hard dreht Partie schnell

Einige unglückliche Situationen kippten das Spiel zu Beginn der zweiten Hälfte zu Gunsten der Gäste. Die Harder hatten einen Lauf und bauten bis Minute 36 ihren Vorsprung auf drei Tore aus. Die Jags blieben dran, kamen in Minuten 40 durch Muck sogar nochmals auf ein Tor heran. Ab diesem Zeitpunkt war bei den Vöslauer jedoch der Kräfteverschleiß bemerkbar. Auf Seiten der Harder scorte vor allem Predragovic nach Belieben, auch weil die Deckung der Hausherrn nicht mehr stabil genug war. Letztlich gingen den Bad Vöslauern wie so oft am Ende die Kräfte aus, kassierte man einfache Tore und musste eine doch klare 28:35-Niederlage hinnehmen.

Stimmen zum Spiel

Flügel Julian Riedner: “Das Ergebnis war klarer als das Spiel, wir haben über weite Strecken viele Punkte gut gelöst, sowohl vorne, als auch hinten.“

Trainer Jan-Niklas Richter: „Wir haben unser Konzept lange halten können, am Ende hat der größere Kader entschieden. Auf dem wie wir 40 Minuten gespielt haben, können wir aber aufbauen.“