Erstmals seit vergangenem Oktober waren Zuseher in der Thermenhalle. Die machten die Heimstätte der Bad Vöslau, mit Trommeln und Klatschhänden ausgestattet, auch gleich zu einem echten Hexenkessel. Aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen strömten einige Besucher auch erst nach Beginn des zweiten Halbfinalspiels in die Halle. Sie verpassten nicht so viel. In den ersten Minuten ging es zwar munter hin und her, doch weder die Hausherren, noch Hollabrunn, das nach knappen Sieg in der ersten Partie den ersten Matchball hatte, konnte sich absetzen.

Bad Vöslau mit komfortabler Führung

Weder Vöslaus Mario Dubovecak, noch Hollabrunns Matthias Meleschnig gelangen in der Frühphase nennenswerte Paraden. Das änderte sich, nachdem Bad Vöslau tauschte, Felix Friedel ins Spiel brachte. Die Nummer 21 stellte sich mit einigen spektakulären Saves in den Blickpunkt. Auf der Gegenseite blieben die Thermalstädter in der Offensive kaltschnäuzig und erarbeiteten sich eine Vier Tore-Führung, diese brachten sie auch in die Kabine, weil Emil Scheicher einen einstudierten Angriff zum 19:15 in die Maschen donnerte.

Jags blieben diesmal am Gaspedal

"Es war sehr ähnlich zum ersten Halbfinale", kommentiert Bad Vöslau-Coach Bernhard Folta. Auch am Mittwoch lagen die Jags im Laufe der ersten Halbzeit mit vier Treffern vorne. "Wir haben die erste Hälfte wieder dominiert. Diesmal haben wir uns zu Beginn der zweiten Hälfte aber von den erfahrenen Hollabrunnern nicht einschläfern lassen", analysiert Folta. Mit der Fanunterstützung im Rücken hielten die Bad Vöslauer den Vorsprung.

Rot für zwei Hollabrunner in einer Minute

Zwei mitentscheidende Szenen geschahen Mitte des zweiten Durchgangs. Zweimal zog Bad Vöslaus Raphael Muck Richtung gegnerisches Tor, zweimal bekam er einen Hollabrunner Arm in das Gesicht: Zuerst jenen von Goran Vuksa, dann jenen von Anze Kljajic. Beide UHC-Spieler kassierten glatt Rot. Rund eine Minute lag zwischen den beiden Aktionen. Bad Vöslau hielt das Tempo weiter hoch, führte zwischenzeitlich mit 27:21. Erst danach drehte Hollabrunn etwas auf, kam aber nie mehr näher als auf drei Tore heran.

Vöslau zeigte "Leidenschaft pur"

Bad Vöslau feierte schlussendlich einen 34:29-Erfolg und schenkt sich selbst und den Fans ein entscheidendes drittes Spiel im Halbfinale. Der Sieger der kommenden Mittwoch-Partie in Hollabrunn spielt nächstes Jahr in der höchsten Spielklasse. Wir wollten unbedingt noch ein drittes Spiel erzwingen und das ist uns heute mit viel Kampfgeist gelungen. Endlich haben wir wieder unser Potential abrufen können.“ Kapitän Fabian Schartel. „Das war Leidenschaft pur und ein tolles Handballspiel mit allen Facetten dieses faszinierenden Sports. Wir sind stolz auf unsere Leistung. Jetzt ist alles möglich.“

Zalewski von Rettung abtransportiert

Bad Vöslau muss dabei aber höchstwahrscheinlich auf Emil Zalewski verzichten. Der Rückraumspieler ging in der Schlussphase mit einem Schmerzensschrei zu Boden, hielt sich danach den Knöchel und musste gestützt vom Feld gehen. Nach Spielende wurde Zalewski von der Rettung abgeholt.