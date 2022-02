Bad Vöslau Jags: Corona verschiebt Frühjahresstart

"Mit Corona kocht jeder Verein sein eigenes Süppchen", sagte Jags-Coach Jan-Niklas Richter vor dem geplanten Frühjahresstart am Wochenende, und sollte damit sofort recht behalten. Bei den Fivers grassiert eine Corona-Welle. Damit fällt das Cup-Achtelfinale am Samstag (15.30 Uhr) aus. Die Thermenhalle bleibt leer. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest, ebenso wenig ob das Ligaspiel der Jags gegen die Wiener (12. Februar) gefährdet ist.

Damen spielen in Wr. Neustadt

Betroffen von der Absage sind nicht nur die Jags-Herren, sondern indirekt auch die Jags-Damen. Wiener Neustadt/Bad Vöslau hätte im Anschluss an das Cup-Spiel ja das WHA-Heimspiel gegen Ferlach bestreiten sollen. Gespielt wird nun nicht in der Thermenhalle, sondern in der Wiener Neustädter Anemonenseehalle. Die WHA U18 spielt um 17 Uhr, die Kampfmannschaft um 19 Uhr.