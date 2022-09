Bad Vöslau Jags: eine Reaktion, aber keine Punkte

Werbung

Die Jags begannen verhalten und etwas glücklos (zwei Stangenwürfe), während die Grazer ihre Chancen schnell und eiskalt nutzten. Insbesondere auch das Kreisanspiel über Hallmann funktionierte bei den Gäste gewohnt erfolgreich. Tormann Bence Gödör konnte sich in dieser Phase mit einer Siebenmeter- sowie Konter-Parade auszeichnen. Der Rückstand hielt sich mit zwei, drei Toren in Grenzen. Immer wieder gelang es den Hausherrn über Kampf und angeführt durch ihren sehr gut disponierten Spielmacher Philip Schuster wieder heran zu kommen. Im Angriff war bei den Thermalstädtern vor allem Ole-Gunnar Steinhagen ein Aktivposten. In weiterer Folge stellte Jags-Trainer Spyros Balomenos auf eine offensive Deckung um und die Gäste hatten damit zusehend ihre Schwierigkeiten. So kamen die Jags in Minute 24 auf -1 heran und zwangen die Grazer zu einem Timeout. Doch am Spielverlauf ändert sich nichts und die Jags drehten das Spiel und gingen mit einem 15:14-Vorsprung in die Kabine.

Graz um Nuancen konstanter

Das Spiel blieb auch nach Seitenwechsel knapp. So stand es nach 38 Minuten 18:18. Zu diesem Zeitpunkt mussten die Hausherrn auch Raphael Muck mit einer Verletzung vorgeben. Die Grazer spielten jetzt ihre Angriff gepflegt aus und vor allem Jensterle scorte nach Belieben. Nachdem sich die Jags im Angriff zusehends schwer taten, versuchten die Trainer mit dem siebenten Feldspieler nochmals das Ruder herum zu reißen. Letztlich erfolglos, die Grazer siegten in einem spannenden Spiel mit 30:27.

Reaktionen zum Spiel

Ole-Gunnar Steinhagen: „Wir haben bis zum Schluss gekämpft und alles versucht, leider waren wir in der ein oder anderen Situation unglücklich.“ Kapitän Fabian Schartel ergänzt: „Wir haben uns zwar für das Debakel in der Südstadt rehabilitiert, aber diese Niederlage tut wirklich weh, wollten wir doch erstmals punkten und die Chancen dafür waren durchaus da.“