Bad Vöslau Jags mit Punkt in letzter Sekunde

Das es in diesem Spiel für beide Mannschaften um viel ging, war anzumerken. Viele Zweikämpfe und Zwei-Minuten-Strafen prägte die ersten zehn Minuten. Beide Mannschaften leisteten sich auch einige technische Fehler und vor allem die Hausherrn auch einige Fehlwürfe von den Flügelpositionen. So stand es nach 14 Minuten 6:6. Das Spiel wankte hin und her, ohne klare Vorteile für eine der beiden Teams. Auf der Seite der Jags wurde angeführt von einem topmotivierten Schlussmann Felix Friedel eine starke Deckungsleistung abgerufen. Im Angriff leistet man sich aber einige Unkonzentriertheiten und so stand es zur Halbzeit 11:11.

Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss

In Hälfte zwei zeigte sich zuerst das gleich Bild, die Angriffsreihen waren eher durchwachsen, dafür die Deckung auf beiden Seiten konsequent. Nach 40 Minuten stand es 14:14. und es dominierte weiterhin der Kampf. Die Jags liefen dabei meistens einem Ein-Tor-Rückstand hinterher, können aber immer wieder ausgleichen. Vor allem Ole Gunnar Steinhagen hatte nun auf Seiten der Thermalstädter gute Szenen und holte einige Siebenmeter heraus, die von Philipp Schuster sicher verwertet werden. Zwei Minuten vor Ende gehen die Hausherrn mit einem Tor in Führung, kassieren jedoch neuerlich eine Zeitstrafe und abermals unterlaufen technische Fehler. Die Füchse nutzten dies clever aus, gliechen nicht nur aus, sondern gingen sogar in Führung. Erst mit dem Schlusspfiff gleichen die Jags aus und so endete das Spiel mit einem durchaus gerechten 25:25 Unentschieden.

Stimmen zum Spiel

Kreisspieler Sandro Jankovic: „Sehr schade, wir hatten heute den Sieg durchaus in Griffweite, eher ein verlorener Punkt für uns.“

Kapitän Fabian Schartel: „Wir haben heute einen guten Kampf abgeliefert, Kleinigkeiten haben entschieden. Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben seit langem wieder einmal über die gesamte Spieldistanz abliefern können, das sollte uns Selbstvertrauen geben.“