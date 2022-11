Bad Vöslau nach Niederlage im Kellerduell Letzter

Werbung

Wieder nichts: Bad Vöslaus Handballer können auch das zehnte Ligaspiel der Saison nicht gewinnen. Das bisherige Schlusslicht Schwaz gewinnt das Kellerduell gegen die Thermalstädter mit 33:31 (19:16). Die Gäste aus dem südlichen Niederösterreich kamen besser in die Partie. Raphael Muck traf in den ersten fünf Minuten dreimal.

Nach 8:20 Minuten warf Fabian Posch die Vöslauer erstmals mit +2 in Führung (4:2). Danach dominierten die beiden Offensivreihen. Philip Schuster sorgte in Minute 13 für das 8:5 aus Vöslauer Sicht. Die zweiten 15 Minuten der ersten Hälfte dominierten aber die Tiroler, die mit dem 11:10 in Minute 20 erstmals die Führung übernahmen und diese kontinuierlich ausbauten, sich bis auf 17:13 absetzten.

Herzschlagfinale mit bitterem Ende

Die Thermalstädter kämpften sich mit Fortdauer des Matches mühsam wieder Tor um Tor heran, lagen aber über weite Strecken der zweiten Hälfte zurück. Marian Teubert glückte knapp zehn Minuten vor dem Ende der erste Ausgleich seit dem 10:10. Mit 27:27 ging es in die Schlussphase, in der die Tiroler den Spieß noch einmal umdrehten. Philip Schuster traf von der Sieben-Meter-Linie noch zum 31:31, dann traf Balthasar Huber für Schwaz, scheiterte Bad Vöslau im Angriff und Petar Medaic sorgte mit dem 33:31 14 Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung. Die Tiroler reichen mit dem ersten Saisonsieg die Rote Laterne an die Bad Vöslauer weiter.

Stimmen zum Spiel

Klaus Hagleitner, Trainer Sparkasse Schwaz Handball Tirol: „Es war eine Zitterpartie, ein richtig schwieriges Spiel. Wir hätten uns gewünscht, dass uns vieles leichter gefallen wäre, aber die Drucksituation darf man nicht unterschätzen. Heute mussten wir liefern. Und es waren dann auch unsere Führungsspieler, die das Match entschieden haben. Wir hatten gerade zu Beginn sehr große Probleme in der Abwehr, dadurch sind auch unsere Torhüter nie richtig ins Spiel gekommen. Offensiv war das deutlich besser, aber absetzen konnten wir uns nie. Die zwei Punkte sind immens wichtig für den Kopf, das brauchen wir jetzt nach diesen letzten Spielen."

Fabian Posch, Vöslau Jags: „Die Niederlage tut weh und ist auch richtig unnötig. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, lagen auch lange Zeit in Führung. Sicher machen wir dann den einen oder anderen Fehler zu viel in der Abwehr, aber verlieren musst du diese Partie auf keinen Fall. Wir hatten am Ende unsere Chancen, selbst wieder in Führung zu gehen, vergeben hochkarätige Möglichkeiten. Und die Tiroler erzwingen dann diesen Sieg. Es ging heute um sehr viel, das hat man gesehen. Das Ende war aus unserer Sicht schon höchst unglücklich.“