Bad Vöslau nimmt es mit Westwien auf

Wo es möglich ist wollen die Thermalstädter aber klarerweise Punkte sammeln? Gegen Westwien wird's angesichts der weiterhin dünnen Kaderdecke schwierig, aber der jüngste Auftritt gegen stärker eingeschätzte Schwazer gibt Hoffnung. „Da waren gute Sachen dabei, auf denen wir aufbauen können, aufbauen müssen“, meint Rückraumspieler Philip Schuster.

Am Samstag (17 Uhr) trifft Schuster in der Südstadt auf seinen Ex-Verein. Bei den Wienern spielte der 26-Jährige insgesamt vier Jahre lang, kennt den Gegner in- und auswendig. Das ist sicher kein Nachteil, aber wohl auch kein entscheidender Vorteil, glaubt Schuster: "Es kann funktionieren, aber wir müssen unsere Leistung über 60 Minuten abrufen.“