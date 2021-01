Eigentlich hätten die Bad Vöslau Jags am Samstag auch in der Meisterschaft in ihre Thermenhalle zurückkehren sollen, doch die Halle wurde kurzfristig erneut für großflächige Covid-Tests gebraucht. Für die Handballer ging es deshalb wieder ins Ersatzquartier in die Südstadt. Zu Gast hatten die Jaguare Tabellenschlusslicht Graz. Die Steirer sind aktuell aber gut in Form, robbten sich mit zwei Erfolgen en suite an die Konkurrenz heran. Dennoch dürften die Thermalstädter die Grazer etwas unterschätzt haben, waren anfangs mit dem energischen Auftritt der Gäste überfordert. Dazu kam, dass Routinier Augustas Strazdas verletzungsbedingt zu Beginn nur Reservist war und Topscorer Lukas Kohlmaier wegen einer Verletzung nach wenigen Minuten w.o. geben musste.

Umkämpft bis zum Schluss

In Spielminute 17 gingen die Bad Vöslauer das erste Mal in Führung. Doch die Gäste hielten beherzt Paroli, blieben bis zur Pause auf -1 dran. Auch im zweiten Durchgang konnten sich die favorisierten Bad Vöslauer nicht entscheidend absetzen. Die Deckung und Keeper Felix Friedel arbeiteten gut, erzeugten Zeitspiele und Ballverluste der Grazer. Einzig in der Offensive belohnten sich die Hausherren nicht. Schnelle Gegenzug-Tore blieben aus. Am Ende waren Fabian Schartel und Philip Schuster, wie zuletzt gegen Fivers II, die Torgaranten und Matchwinner. Nach 60 Minuten gab es einen wenig glanzvollen 23:21-Sieg der Heimischen. Am Dienstag wird es in der ersten Cup-Runde gegen Atzgersdorf aber wohl eine Leistungssteigerung brauchen.