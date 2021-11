Bad Vöslaus Jaguare mit Kämpferherz, aber ohne Punkte

Bereits die ersten Minuten zeigten, dass sich die im Rückraum stark ersatzgeschwächten Hausherrn gegen die Deckung der Tiroler schwer tun. Hinzu kamen einige technische Fehler und einfache Ballverluste. So war Bad Vöslau-Trainer Jan-Niklas Richter bereits nach fünf Minuten beim Stand von -3 gezwungen ein erstes Timeout zu nehmen. Trotzdem änderte sich vorerst wenig am Spielverlauf.

Erst langsam bekamen die Hausherrn Zugriff auf das Spiel, tatkräftig unterstützt von starken Paraden ihres Torhüters Felix Friedel. So stand es nach 15 Minuten nur noch 6:7 aus Sicht der Thermalstädter. Die Gäste aus Schwaz wussten jedoch das Spielgeschehen wieder an sich zu reißen und nach 20 Minuten einen Fünftorvorsprung zu erspielen. Dabei waren die Jags auch einige Male in Unterzahl. Mit diesem Rückstand ging es bei 11:16 aus Sicht der Jags in die Pause.

Bad Vöslaus Kampf bleibt unbelohnt

Nach der Pause kämpften die Jags weiter, unterstützt von einem unverändert starken Tormann Friedel. Trotz weiterer zwei Minuten-Strafen und einer doppelten Unterzahl der Hausherrn, die gut überstanden wurde, kamen die Jags in Minute 42 auf 18:20 heran. Schwaz erhöhte neuerlich den Druck und stellte in den nachfolgenden fünf Minuten wieder den alten fünf Torvorsprung her.

Das Spiel wurde rauer, wobei die Hausherren in Minute 51 eine Rote Karte für Julian Riedner kassierten. Wieder kommen die Gastgeber auf -2 heran. Jetzt kassierten auch die Gäste eine Rote Karte für ihren bis dahin sehr treffsicheren Rückraum Michael Miskovez. Sechs Minuten vor dem Ende stand es aus Sicht der Heimmannschaft 23:25. De Jags versuchten das Momentum zu nutzen, deckten hoch offensiv. Leider unterliefen just zu diesem Zeitpunkt wieder einige technische Fehler im Angriff, womit man im Gegenstoß leichte Tore kassierte. Letztlich waren die Jags bereits im roten Bereich, konnten nicht mehr zusetzen und verloren mit 24:29.

Stimmen zum Spiel

Man of the Match Torhüter Felix Friedel: „Wir haben alles was wir noch haben in die Schlacht geworfen und können erhobenen Hauptes vom Feld gehen.“

Trainer Jan-Niklas Richter: „Die Burschen haben tapfer gekämpft, am Ende haben Kleinigkeiten gefehlt. In Anbetracht unserer Kadersituation müssen wir zufrieden sein, auch wenn heute durchaus etwas möglich gewesen wäre.“