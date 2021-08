Von den Spielerinnen des Schachklubs Erste Bank Baden konnte nur Josefine Heinemann ihre Elo-Stärke bei der EM in Rumänien auf das Brett bringen und sich mit einer positiven Bilanz von sechs aus 11elf möglichen Punkten um fünf Plätze auf Rang 41 verbessern.

Laura Unuk, in der letzten Runde in Zeitnot geraten, verpasste mit einer unnötigen Niederlage gegen die Armenierin Anna Sargsyan den Sprung unter die Top Ten. Mit Rang 16 wurde es aber immerhin noch ein Platz unter den Top 20. Nicht so gut gelaufen ist es für Denise Trippold, die zwar in den letzten beiden Runden noch 1,5 Punkte aufholen konnte, was aber für eine deutliche Rangverbesserung nicht mehr ausreichte.