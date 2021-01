Ein einziges Spiel gewannen die BAC-Herren in der Hinrunde des Oberen Play-offs der 1. Herren-Bundesliga. Dieses gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht aus Innsbruck. Dieser Sieg war einkalkuliert, nicht zu rechnen war damit, dass die Badener im ersten Spiel des neuen Jahres gleich gehörig aufhorchen lassen und Linz im Kampf um das Halbfinale eine herbe Niederlage zufügen. Die Oberösterreicher fuhren ohne ihren Top-Spieler Lubomir Pistej nach Baden und nachdem Badens Nummer eins Patrik Juhasz einen erbitterten Kampf gegen Linz' Chinesen Zhenlong Liu verlor, sah auch alles nach einem Erfolg der Gäste aus.

Baden gleicht aus, Linz legt nach

Juhasz verspielte gegen Liu zweimal eine Satzführung, hatte im entscheidenden fünften Durchgang mit 9:11 das Nachsehen. Es sollte übrigens erst der zweite Sieg des Chinesens in der Ö-Bundesliga sein, im immerhin achten Match. Danach lieferte BAC-Akteur Amirrreza Abbasi eine weitere Talentprobe ab. Der Iraner fertigte in drei glatten Sätzen den in dieser Saison ebenfalls schwächelten Slowaken Samuel Kaluzny ab. Baden schaffte in der Gesamtrechnung den Ausgleich. Doch Linz zog prompt wieder davon. Thomas Grininger (immerhin Nummer acht der Bundesliga-Einzelrangliste) wies Badens Narayan Kapolnek mit 1:3 in die Schranken.

Aufholjagd im Doppel bringt Erfolg

Die Oberösterreicher hätten bereits im Doppel das Remis sicherstellen können. Doch Juhasz/Kapolnek behielten in einer dramatischen Match gegen Liu/Grininger die Oberhand. Das Badener Duo lag bereits mit 0:2-Sätzen hinten, kam zurück und holte den Entscheidungssatz mit 13:11. Plötzlich war zumindest ein Punkt für Baden in greifbarer Nähe. Doch es sollte noch besser kommen, weil die Linzer Gegenwehr plötzlich gebrochen war. Juhasz fertigte Kaluzny ebenso mit 3:0-Sätzen ab, wie Abbas Liu. Baden setzt sich mit dem 4:2-Triumph weiter von Innsbruck ab, hat bereits sechs Zähler Vorsprung - das sind drei ganze Siege! Am kommenden Samstag gibt es für den BAC in Oberwart sogar die Chance auf Rang sieben zu klettern. Diesen haben aktuell die Südburgenländer inne.