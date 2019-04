Der Badener AC muss weiter um den sportlichen Verbleib in der 1. Bundesliga zittern. Im Derby gegen Wiener Neustadt setzte es eine 2:4-Niederlage. Innsbruck holte hingegen ein 3:3 gegen Wels. Damit wird sich wohl erst am letzten Spieltag entscheiden, wer als Letzter absteigen muss. Und da trifft der BAC eben auf die Tiroler.

Die Badener haben noch die deutlich besseren Karten, können nun endlich auf Amin Ahmadian zurückgreifen. „Deshalb mache ich mir auch wenig Sorgen.

Abstiegs-Showdown gegen Innsbruck

Ab 5. April hat er definitiv sein Visum“, musste Meixner lange auf den Iraner verzichten: „Mit ihm hätten wir gegen die direkten Gegner wahrscheinlich Zählbares geholt“, hätte sich der BAC-Häuptling einen Showdown am 14. April in Innsbruck gerne erspart – auch weil Andreas Levenko in dieser Woche mit dem chinesischen Nationalteam auf WM-Vorbereitung ist. „Wir wollten das Match verschieben, Innsbruck hat das auch auf Bitten des ÖTTV hin abgelehnt. Das Recht auf Verschiebung hast du nur bei einer Einberufung und das zählt nicht als Einberufung“, schüttelt Meixner den Kopf. Wenn der BAC den Ligaverbleib schafft, bleibt dennoch die Frage, ob sie im nächsten Jahr in der höchsten heimischen Kategorie aufschlagen – eine Bundesliga-Reform steht an.

Bundesliga-Reform und Levenko-Abgang

Die Top Acht spielen in einer Champions-Gruppe, die zweiten Acht in der Challenge-Gruppe. Eingeteilt wird nach Abschneiden in der heurigen Bundesliga (70 Prozent) und dem ÖTTV-Cup im Herbst (30 Prozent). „Wir werden sehen, ob wir freiwillig in die Challenge-Gruppe gehen, je nachdem wie nächstes Jahr die Mannschaft aussieht.“ Andreas Levenko kann nicht gehalten werden, wechselt fix zu Kapfenberg. Bevor es ans Kaderbasteln geht, muss der BAC einmal Platz acht halten: „Wir wurschteln uns Stück für Stück weiter, wie immer“, grinst Meixner.