Machtdemonstration von Taekwondo Baden in Sinabelkirchen. Bei der offenen steirischen Landesmeisterschaft konnte dem Kurstädter Poomsae-Team mit sieben gewonnen Goldmedaillen und einer errungen Bronzemedaille kein Verein das Wasser reichen.

Die Mädels Elisa und Lora Baholli, Maria Tuna sowie Katharina Rechberger räumten dabei einmal mehr in den Dreier-Teamkategorien abgeräumt. Sie holten in der Altersklasse bis elf Jahre sowie in der nächsthöheren Altersklasse bis 14 Jahre jeweils Gold. In der Einzel-Kategorie konnte Katharina Rechberger außerdem erstmals die Bronzemedaille ergattern. Die fortgeschrittenen Athleten Tobias Kasparek und Xavier Göss traten in der allgemeinen Klasse (keine Altersklassen-Einteilung, Anm.) an und ließen der Konkurrenz so gut wie keine Chance. Kasparek holte Gold, Youngster Göss Bronze und in seiner Altersklasse bis elf Jahre die Goldmedaille. Als wahre Vorbilder präsentierten sich auch die Betreuer Zsuzsanna Kasparek und Georg Mayer: Beide holten das Maximum heraus, sprich Gold im Teambewerb sowie in den jeweiligen Einzelbewerben (AK 40). „Eine grandiose Leistung“, hatte Obmann Hans Mühlgassner kaum noch etwas anzufügen.