Badens Gewichtheber in der ersten Runde ganz stark

Am vergangenen Samstag waren die Athleten der 1. Mannschaft des Badener AC in Mödling gegen die WKG KSV Mödling/Post SV Wien im Einsatz. Trotz nicht kompletter Mannschaft konnten die Badener mit 1.420,99 Punkten zu 1.252,28 Punkten einen 4:0-Sieg erkämpfen. Lina Bauer konnte durchwegs Bestleistungen erzielen 78 Kilo im Reißen und im Stoßen 95 Kilo bedeuteten 327.77 Sinclair-Punkte und somit war sie auch die punktestärkste Athletin des Abends. Weiters waren die 173 Kilo im Zweikampf die Erbringung des Kaderlimits für die U20-Nationalmannschaft. Stefanie Waldkirchner zeigte ebenfalls mit ihrer Bestleistung von 76 Kilo im Reißen und sehr guten 87 Kilo im Stoßen eine starke Leistung. Bei den Herren ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Arnel Bekric konnte 93 Kilo reißen und 115 Kilo stoßen. Der erst 17-jährige Paul Majer zeigte Bestleistungen im Reißen (97 Kilo) und 118 Kilo im Stoßen. Obmann Roland Trnka zeigte nur zwei Versuche - solide 100 Kilo im Reißen und 130 Kilo im Stoßen.