Schützenhöfer/Plesiutschnig vom BBV mit WM-Schwung in die Schweiz .

​​​​​​​Nach dem knappen WM-Aus gegen die Nummer Eins der Welt wollen Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig vom 1. Badener Beachvolleyball Verein beim Elite 16 Turnier in Gstaad (SUI) den Schwung mitnehmen und voll angreifen. Am Mittwoch (06. Juli) steht bereits das erste Match in der Gruppenphase an.