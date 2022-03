Badens Bundesliga-Damen auf Podestkurs

Nach der ersten Halbzeit in der Schachbundesliga der Frauen liegt der Schachklub Erste Bank Baden auf dem dritten Platz. Die Badenerinnen konnten eine Niederlage in der ersten Runde gegen die in der laufenden Saison überlegen aufgestellten Schachkolleginnen vom ASVÖ Pamhagen gut wegstecken und kämpften sich mit drei Siegen in Folge wieder an das Spitzenduo heran.

Der Schachklub Erste Bank Baden spielt erstmals mit einer weiteren Damenmannschaft in der 2. Bundesliga und liegt dort nach drei Runden auf Platz vier, nur einen Matchpunkt von Tabellenführer KJSV Wien getrennt.