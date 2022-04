Badens Landesliga-Teams in der Erfolgsspur

Werbung

Herren Landesliga

Baden Black Jacks – Mistelbach Mustangs 100:52 (51:33)

Auch diesmal mussten die Badener wieder auf einige Leistungsträger verzichten. Das war dem Spielverlauf aber zum Glück kaum anzusehen: Durch einen ambitionierten und intensiven Start konnte sich das Heimteam schnell einen respektablen Vorsprung erspielen und diesen Viertel für Viertel weiter ausbauen. Mit großer Klasse, grundsolider Technik, hohem Tempo und schönen Kombinationen steuerten die Badener einem klaren Sieg entgegen.

Am kommenden Wochenende hat die im Vorjahr neuformierte Landesligamannschaft der Black Jacks nun im Final Four-Turnier in Traiskirchen die Chance, ihren ersten Meilenstein zu erreichen und den NÖ-Cupsieg nach Baden zu holen.

Baden: Teleu 24 Punkte, Graf 23, P.Ganneshofer 22, Stadelmann 17, Diesner 7, S.Scheikl 4, Gaster 3, S.Ganneshofer, Schuh

Damen Landesliga

Baden Black Jacks – Herzogenburg 73:46 (31:22)

Die Black Jacks, die in der NÖ Landesmeisterschaft seit der Saison 2010/2011 jedes Jahr den Titel geholt hatten, ließen auch im Spiel gegen Herzogenburg nichts anbrennen. Zu Beginn waren sie mit 6:9 in Rückstand, dann zeigten die Badenerinnen aber wie gewohnt ihre Klasse sowie schönes Basketball und ließen ihren Gegnerinnen keine Chance. Besonders Sammer war an diesem Tag kaum zu stoppen.

Baden: Sammer 27, Krstic 15, Czegledy 8, Attwenger 8, Gröschl 7, Roth 6, Kiefer 2

U14

Baden Black Jacks – Mistelbach Mustangs 50:84 (30:46)

Baden startete zwar stark und konnte einen 10:4-Vorsprung herausspielen, dann übernahm aber Mistelbach nach und nach das Kommando. Besonders einen Spieler des Gegners konnten die Black Jacks einfach nicht unter Kontrolle bringen. Zusätzlich setzten die Badener einige neue und junge Spieler ein, die durchaus gute Akzente setzen konnten.

Baden: Moll 24, Paset-Pavlovic 12, Ledl 6, Manasia 2, Mantscheff 2, Scheikl L. 2, Zimmerl 2, Algieri, El Omri, Milenkovic

U10

Baden Black Jacks – Wr. Neustadt 16:17 (10:10)

Im Donnerstagspiel gab es nach zuvor zwei Siegen für die Badener U10 in einer äußerst knappen Partie die erste Niederlage in der laufenden Meisterschaft. Der Einsatz war da, leider fand der Ball aber trotz vieler guter Chancen zu selten den Weg in den gegnerischen Korb.

Baden: M.Scheikl 8, Federsel-Schober 2, L.Jehser 2, P.Lichtenberg 2, Osmani 2

U10

Baden Black Jacks – Tulln 58:8 (36:6)

Das erste Mal heuer spielte unsere U10 am Sonntag Meisterschaftsspiele in Turnierform mit drei Teams. Die Vorfreude auf gleich 2 Spiele an einem Tag war groß. Die jungen Badenerinnen und Badener lieferten von Beginn weg auch gleich ein tolles Match ab, in dem fast alle Black Jacks einen Korb erzielen konnten. Die Freude am Basketballspielen war bei den Kindern und den zahlreichen Zuschauern zu spüren.

Baden: M.Scheikl 22, L.Jehser 12, Osmani 8, Federsel-Schober 4, G.Malzer 4, Galstian 2, Hauser 2, Shaked 2, Zauner 2, P.Lichtenberg, R,Malzer.

U10

Baden Black Jacks – Bruck/Leitha 38:22 (23:13)

Sehr motiviert starteten die Black Jacks auch in das dritte Spiel der vergangenen Woche. Ein großer Kampfgeist des gesamten Teams in der Verteidigung, gepaart mit den tollen Körben besonders von Moritz Scheikl, dominierten dieses Spiel. Da beim Gegner viele junge Spieler am Spielfeld waren, bekamen auch bei den Black Jacks alle Spielerinnen und Spieler viel Einsatzzeit. Insgesamt war es ein sehr motivierendes Basketballwochenende für die Kinder und ihre Familien.

Baden: M.Scheikl 24, Jehser 8, Galstian 2, Shaked 2, Zauner 2, Federsel-Schober, Krenn, P.Lichtenberg, G,Malzer, R.Malzer, Osmani