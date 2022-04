Badens Masters als Goldfische

Werbung

Obwohl die Badener Masters-Schwimmer nicht in Top-Besetzung an den Start gingen, gehörten sie bei der Österreichischen Meisterschaft in Floridsdorf zu den erfolgreichsten Aktiven.

Allen voran Eva Schweiger (AK 50), die vier Einzel-Goldmedaillen einheimste: über 200 Meter Lagen, 200 Meter Brust, 200 Meter Kraul und 800 Meter Kraul. Peter Wagenhofer siegte in der AK 70 über 200 Meter Kraul und 800 Meter Kraul. Harald Swoboda (AK 65) war auf der 200 Meter Brust-Strecke erfolgreich. Silbermedaillen gewannen Wilhelm Seehof (AK 65) und Florian Glöckler-Knieling (AK 45) über 200 Meter Kraul. Den erfolgreichen Abschluss bildete die 4x100-Meter-Kraul-Straffel. Eva Schweiger, Peter Wagenhofer, Ursula Wollmann und Willi Seehof eroberten die achte Goldene der SU Baden.