Badens Masters präsentieren sich stark

Mit einem Trio - Eva Schweiger, Willi Seehof und Harald Swoboda - reiste die SU Baden in die Grazer Auster. Neben der heimischen Elite waren in der Steiermark auch die besten Masters-Schwimmer aus dem benachbarten Ausland dabei. Die Leistungen der Kurstädter waren durchaus beachtlich.

Seehof schrammte knapp am österreichischen Uraltrekord von Erich Hoffman (30,31 Sekunden) in der Altersklasse 65 mit 30,75 über 50 Meter Kraul vorbei. Beflügelt von dieser Zeit bleibt Seehof knapp eine Sekunde hinter seinem eigenen Rekord über 100 Meter Kraul (1:09 Minuten). Mit guten Zeiten sorgte auch Schweiger (Altersklasse 50) für die ein oder andere Überraschung, was die Hoffnung auf ein starkes Abschneiden bei der Österreichischen Masters-Meisterschaft in Wels nährt.

Schweiger holte sich bei ihren Starts vier zweite Plätze und einen dritten Rang. Während Seehof bei all seinen drei Bewerben siegreich blieb, genauso wie Harald Swoboda in der Altersklasse 60. In der Masters-Gesamtwertung wurden die drei besten Einzelergebnisse addiert. Seehof belegte Platz fünf, Swoboda Rang 15, während es Schweiger als Neunte ebenfalls unter die Top Ten schaffte.