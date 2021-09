Gegen den hohen Favoriten Stockerau, der sich zudem mit dem frischgebackenen österreichischen Vizestaatsmeister und ehemaligen Baden-Spieler David Serdaroglu verstärkt hat, erreichte die junge Badener Mannschaft zum Auftakt der Saison 2021/22 ein 3:3-Unentschieden. Badens Coach Andi Meixner pokerte wieder einmal bei der Aufstellung und stellte die klare Nummer eins Amirreza Abbasi auf Position zwei. Dafür wurde Badens Nachwuchshoffnung Marc Sagawe auf Position eins gestellt. Damit hatten die Stockerauer nicht gerechnet, wollte man doch das Duell der beiden Noppenkünstler Chen Weixing gegen Abbasi vermeiden.

Doppel sorgt für die Wende

Mann des Tages war dann schlussendlich auch Badens Abbasi. In seinem ersten Spiel ließ er Österreichs Top-Nachwuchsspieler Maciej Kolodzieyczik mit einem 3:0-Erfolg keine Chance. Sagawe lieferte in Österreichs höchster Liga eine durchaus gelungene Talentprobe ab. Er bekam es mit der ehemaligen Nummer neun der Welt, Chen Weixing zu tun. Er zeigte großen Einsatz und konnte mit einigen sehenswerten Ballwechseln die Badener Fans begeistern. Der Sieger war diesmal aber noch der Stockerauer Altmeister. Auf Position drei stand diesmal Aidos Kenzhigulov. Er musste dem Ex Badener David Serdaroglu Paroli bieten. Dies gelang nur fallweise, zu aggressiv und sicher agierte Serdaroglu. Beim Spielstand von 2:1 für Stockerau kam es zum vorentscheidenden Doppel. Abbasi/Kenzhigulov spielten sehr konzentriert, taktisch clever und stellten mit einem starken 3:1-Erfolg den Ausgleich her. Damit war klar, dass Chen Weixing nun doch gegen Abbasi an die Platte musste.

Abbasi behält die Nerven

Nach der Niederlage von Sagawe gegen den ukrainischen Nationalteamspieler Oleksandr Didukh war es dann soweit. Die beiden Defensivspezialisten zeigten den Zusehern ein großartiges Spiel. Sie begeisterten nicht nur mit starkem Verteidigungsspiel sondern wechselten überraschend oft in den Angriff. Somit entwickelte sich ein spannendes Spiel mit langen Rallys. Am Ende hatte Abbasi mit 3:1 das bessere Ende für sich und holte damit das sensationelle Unentschieden gegen Stockerau. Ein guter Start in die Saison, am nächsten Wochenende geht es mit dem verschobenen Bundesliga Opening, beziehungsweise dem Österreichischen Cup in Salzburg weiter.